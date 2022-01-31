Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У Дніпрі прощаються із загиблими нацгвардійцями
  • Брехні більше, ніж правди: Байден заявив, що Росія таки нападе на Україну
  • Нацгвардієць, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, затриманий

Нещеплених медиків та чиновників почнуть відсторонювати від роботи

Аня Мартинюк 31 січня 2022, 09:06
Версія для друку
Нещеплених медиків та чиновників почнуть відсторонювати від роботи

Уже з сьогоднішнього дня.

Новину передає «Преса України».

Від сьогодні, 31 січня, в Україні неприщеплених медиків, чиновників та комунальників почнуть усувати від роботи. Так, набирає чинності наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію від ковіду.

Відомо, щоб вищезгаданих фахівців не відсторонили від роботи, вони повинні вколотися хоча б однією дозою. Звучить дивно, але Україна досі йде на повідку іноземних «друзів». Якщо фахівці не вакцинуються, то їх усунуть від роботи без збереження зарплати.

Виключенням є люди, у яких є протипоказання щодо вакцинації. 

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції