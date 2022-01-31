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Уже з сьогоднішнього дня.
Новину передає «Преса України».
Від сьогодні, 31 січня, в Україні неприщеплених медиків, чиновників та комунальників почнуть усувати від роботи. Так, набирає чинності наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію від ковіду.
Відомо, щоб вищезгаданих фахівців не відсторонили від роботи, вони повинні вколотися хоча б однією дозою. Звучить дивно, але Україна досі йде на повідку іноземних «друзів». Якщо фахівці не вакцинуються, то їх усунуть від роботи без збереження зарплати.
Виключенням є люди, у яких є протипоказання щодо вакцинації.
09:06: Нещеплених медиків та чиновників почнуть відсторонювати від роботи
13:43: Путін дав доручення щодо соцвиплат для мешканців Донбасу
12:45: Працівниця Укрпошти привласнила марок на 800 тисяч гривень
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