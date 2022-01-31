Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У Дніпрі прощаються із загиблими нацгвардійцями
  • Брехні більше, ніж правди: Байден заявив, що Росія таки нападе на Україну
  • Нацгвардієць, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, затриманий

Львівська область посилила карантинні обмеження

Аня Мартинюк 31 січня 2022, 08:30
Версія для друку
Львівська область посилила карантинні обмеження

Але в червону зону карантину не потрапила.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 січня, стало відомо, що Львівська область тепер живе з посиленими карантинними обмеженнями. Причина – погіршення ситуації з коронавірусом. Тим не менше, область не входить у червону карантинну зону.

На сайті Львівської ОДА зазначили, що обмеження будуть наступні – в кафе та ресторанах дозволяється обслуговування на винос або з доставкою. Діють обмеження відвідування масових заходів. Але якщо у людей є ковід-сертифікат – то обмеження не діятимуть.

  

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції