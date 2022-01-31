Львівська область посилила карантинні обмеження

Аня Мартинюк 31 січня 2022, 08:30

Але в червону зону карантину не потрапила.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 січня, стало відомо, що Львівська область тепер живе з посиленими карантинними обмеженнями. Причина – погіршення ситуації з коронавірусом. Тим не менше, область не входить у червону карантинну зону.

На сайті Львівської ОДА зазначили, що обмеження будуть наступні – в кафе та ресторанах дозволяється обслуговування на винос або з доставкою. Діють обмеження відвідування масових заходів. Але якщо у людей є ковід-сертифікат – то обмеження не діятимуть.