У Путіна не виключили можливу зустріч із Зеленським

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У Пекіні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 січня, стало відомо, що у Кремлі не виключають зустрічі президента Володимира Путіна з Володимиром Зеленським. А саме у Пекіні. Як відомо, світові лідери збираються до Китаю на Олімпійські ігри-2022.
Але через ковідні обмеження жодних двосторонніх зустрічей не планується. Проте у Кремлі не виключили переговорів з главою української держави.
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у планах зустрічі нема, але повністю її виключити неможна.
13:43: Путін дав доручення щодо соцвиплат для мешканців Донбасу
12:45: Працівниця Укрпошти привласнила марок на 800 тисяч гривень
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