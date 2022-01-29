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У Путіна не виключили можливу зустріч із Зеленським

Аня Мартинюк 29 січня 2022, 14:15
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У Путіна не виключили можливу зустріч із Зеленським

У Пекіні.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 січня, стало відомо, що у Кремлі не виключають зустрічі президента Володимира Путіна з Володимиром Зеленським. А саме у Пекіні. Як відомо, світові лідери збираються до Китаю на Олімпійські ігри-2022.

Але через ковідні обмеження жодних двосторонніх зустрічей не планується. Проте у Кремлі не виключили  переговорів з главою української держави.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у планах зустрічі нема, але повністю її виключити неможна.

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