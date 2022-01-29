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Путін взявся за українців на Донбасі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 січня, стало відомо, що лідер Кремля Володимир Путін дав доручення щодо соцвиплат для жителів окупованого Донбасу. Так, жителі Донбасі отримають соцвиплати без реєстрації в Росії.
Про це йдеться на сайті Кремля.
За попередніми даними, заяви подаватимуться через єдиний портал державних та муніципальних послуг РФ.
13:43: Путін дав доручення щодо соцвиплат для мешканців Донбасу
12:45: Працівниця Укрпошти привласнила марок на 800 тисяч гривень
10:50: Джонсон їде в Україну
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