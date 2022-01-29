У Дніпрі прощаються із загиблими нацгвардійцями

Аня Мартинюк 29 січня 2022, 13:15

Їх убив Артем Рябчук.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 січня, стало відомо, що у Дніпрі розпочалась церемонія прощання з розстріляними нацгвардійцями. Вона відбувається у Палаці культури машинобудівників. Як відомо, 27 січня 20-річний нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі. Загинули 4 нацгвардійця та одна цивільна жінка.

Ще 5 людей отримали поранення. Зловмисника затримали. Він знаходиться у СІЗО.

Проводити померлих приїхали друзі, родичі, нацгвардійці, мер Дніпра Борис Філатов.