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У Дніпрі прощаються із загиблими нацгвардійцями

Аня Мартинюк 29 січня 2022, 13:15
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У Дніпрі прощаються із загиблими нацгвардійцями

Їх убив Артем Рябчук.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 січня, стало відомо, що у Дніпрі розпочалась церемонія прощання з розстріляними нацгвардійцями. Вона відбувається у Палаці культури машинобудівників. Як відомо, 27 січня 20-річний нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі. Загинули 4 нацгвардійця та одна цивільна жінка.

Ще 5 людей отримали поранення. Зловмисника затримали. Він знаходиться у СІЗО.

Проводити померлих приїхали друзі, родичі, нацгвардійці, мер Дніпра Борис Філатов.

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