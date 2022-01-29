У Дніпрі прощаються із загиблими нацгвардійцями

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Їх убив Артем Рябчук.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 січня, стало відомо, що у Дніпрі розпочалась церемонія прощання з розстріляними нацгвардійцями. Вона відбувається у Палаці культури машинобудівників. Як відомо, 27 січня 20-річний нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі. Загинули 4 нацгвардійця та одна цивільна жінка.
Ще 5 людей отримали поранення. Зловмисника затримали. Він знаходиться у СІЗО.
Проводити померлих приїхали друзі, родичі, нацгвардійці, мер Дніпра Борис Філатов.
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