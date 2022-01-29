Працівниця Укрпошти привласнила марок на 800 тисяч гривень

Аня Мартинюк 29 січня 2022, 12:45

Тепер може сісти за грати на 5 років.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 січня, стало відомо, у Києві співробітницю "Укрпошти" підозрюють у крадіжці марок на 800 тисяч гривень. Екс-заступниця начальника одного з відділень АТ "Укрпошта" зловживала службовим становищем.

У прес-службі Київської міської прокуратури уточнили, що працівниця у період з липня по серпень 2019 року, виконуючи обов'язки начальника відділення поштового зв'язку, привласнила марки й розпорядилася ними на свій розсуд.

Тепер жінка підозрюється у ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, у особливо великих розмірах – Ред.). підозрювана може сісти за грати на термін до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років.