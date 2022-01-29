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Під Запоріжжям підліток стрибнув з 14 поверху

Аня Мартинюк 29 січня 2022, 12:10
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Під Запоріжжям підліток стрибнув з 14 поверху

Стала відома причина такого вчинку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 січня, стало відомо, у Мелітополі 16-річний підліток стрибнув із багатоповерхівки. Трагедія трапилась 28 січня ввечері біля площі Перемоги. Хлопець стрибнув з 14 поверху.

«За попередньо зібраною інформацією, юнак вистрибнув з балкона 14-поверхового будинку через власні переконання з метою самогубства. Внаслідок падіння він отримав тілесні ушкодження, від яких загинув. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Слідчим вирішується питання щодо внесення матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України», - зазначили у поліції.

За словами очевидців, причиною стало нещасне кохання. 

 

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