Під Запоріжжям підліток стрибнув з 14 поверху

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Стала відома причина такого вчинку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 січня, стало відомо, у Мелітополі 16-річний підліток стрибнув із багатоповерхівки. Трагедія трапилась 28 січня ввечері біля площі Перемоги. Хлопець стрибнув з 14 поверху.
«За попередньо зібраною інформацією, юнак вистрибнув з балкона 14-поверхового будинку через власні переконання з метою самогубства. Внаслідок падіння він отримав тілесні ушкодження, від яких загинув. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Слідчим вирішується питання щодо внесення матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України», - зазначили у поліції.
За словами очевидців, причиною стало нещасне кохання.
12:45: Працівниця Укрпошти привласнила марок на 800 тисяч гривень
10:50: Джонсон їде в Україну
09:37: Вітер і сніг – Стала відома погода на вихідні для українців
09:01: Бо не треба нав'язувати: Комікси про сина-гея Супермена виявилися нікому не цікавими
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