Українські банки отримали рекордний прибуток

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На 87,7%.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 січня, у прес-службі НБУ повідомили, що за 2021 рік банки України отримали рекордні 77,5 млрд грн прибутку. Так, попри пандемію, прибуток банків зріс майже вдвічі за рік.
«У 2020 році банки отримали 41,3 млрд грн прибутку, що на 29% менше роком раніше, коли банківський сектор заробив 58,4 млрд грн», - йдеться в повідомленні.
Так, у минулому році банки збільшили прибуток на 87,7%.
12:45: Працівниця Укрпошти привласнила марок на 800 тисяч гривень
10:50: Джонсон їде в Україну
09:37: Вітер і сніг – Стала відома погода на вихідні для українців
09:01: Бо не треба нав'язувати: Комікси про сина-гея Супермена виявилися нікому не цікавими
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