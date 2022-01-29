Українські банки отримали рекордний прибуток

Аня Мартинюк 29 січня 2022, 11:27

На 87,7%.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 січня, у прес-службі НБУ повідомили, що за 2021 рік банки України отримали рекордні 77,5 млрд грн прибутку. Так, попри пандемію, прибуток банків зріс майже вдвічі за рік.

«У 2020 році банки отримали 41,3 млрд грн прибутку, що на 29% менше роком раніше, коли банківський сектор заробив 58,4 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Так, у минулому році банки збільшили прибуток на 87,7%.