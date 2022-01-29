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Джонсон їде в Україну

Аня Мартинюк 29 січня 2022, 10:50
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Джонсон їде в Україну

А потім попрямує в Росію.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 січня, сало відомо,  прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон завітає до України. Його мета - зміцнити дипломатичні зусилля на тлі загрози так званого вторгнення Росії. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Відомо, що після України Джонсон попрямує в Росію до Володимира Путіна.

«Прем'єр-міністр сповнений рішучості прискорити дипломатичні зусилля і посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття в Європі. Він повторить необхідність того, щоб Росія відступила і вступила в дипломатичні відносини, коли він говоритиме з президентом Путіним цього тижня», - відзначили журналісти.

За попередніми даними, Джонсон розгляне варіанти стримування агресії Росії проти України.

 

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