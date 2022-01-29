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А потім попрямує в Росію.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 січня, сало відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон завітає до України. Його мета - зміцнити дипломатичні зусилля на тлі загрози так званого вторгнення Росії. Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Відомо, що після України Джонсон попрямує в Росію до Володимира Путіна.
«Прем'єр-міністр сповнений рішучості прискорити дипломатичні зусилля і посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття в Європі. Він повторить необхідність того, щоб Росія відступила і вступила в дипломатичні відносини, коли він говоритиме з президентом Путіним цього тижня», - відзначили журналісти.
За попередніми даними, Джонсон розгляне варіанти стримування агресії Росії проти України.
10:50: Джонсон їде в Україну
09:37: Вітер і сніг – Стала відома погода на вихідні для українців
09:01: Бо не треба нав'язувати: Комікси про сина-гея Супермена виявилися нікому не цікавими
08:36: Стало відомо, як українців оповіщатимуть про надзвичайні ситуації
10:19: Польща підготувала план евакуації дипломатів із України
09:45: Для тих, хто звик колотися: В Україні скоротили термін отримання бустерного щеплення
09:13: Брехні більше, ніж правди: Байден заявив, що Росія таки нападе на Україну
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