Джонсон їде в Україну

Аня Мартинюк 29 січня 2022, 10:50

А потім попрямує в Росію.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 січня, сало відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон завітає до України. Його мета - зміцнити дипломатичні зусилля на тлі загрози так званого вторгнення Росії. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Відомо, що після України Джонсон попрямує в Росію до Володимира Путіна.

«Прем'єр-міністр сповнений рішучості прискорити дипломатичні зусилля і посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття в Європі. Він повторить необхідність того, щоб Росія відступила і вступила в дипломатичні відносини, коли він говоритиме з президентом Путіним цього тижня», - відзначили журналісти.

За попередніми даними, Джонсон розгляне варіанти стримування агресії Росії проти України.