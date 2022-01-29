В Україні реальна зарплата за рік зросла на 12%

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Про це заявили у Держслужбі статистики.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 січня, сало відомо, що у минулому році зарплата українців зросла на 23,1%, порівнюючи з 2020 роком. За даними Держслужби статистики, з урахуванням інфляції реальний приріст становить 11,9%.
Як зазначається, у грудні 2021 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України становила 17 453 гривні, що на 3274 гривні більше, ніж у грудні 2020 року.
У столиці фіксували найвищу зарплату - 26 759 гривень, найнижчу у Чернігівській області - 13 537 гривень.
10:50: Джонсон їде в Україну
09:37: Вітер і сніг – Стала відома погода на вихідні для українців
09:01: Бо не треба нав'язувати: Комікси про сина-гея Супермена виявилися нікому не цікавими
08:36: Стало відомо, як українців оповіщатимуть про надзвичайні ситуації
10:19: Польща підготувала план евакуації дипломатів із України
09:45: Для тих, хто звик колотися: В Україні скоротили термін отримання бустерного щеплення
09:13: Брехні більше, ніж правди: Байден заявив, що Росія таки нападе на Україну
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