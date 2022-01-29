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В Україні реальна зарплата за рік зросла на 12%

Аня Мартинюк 29 січня 2022, 10:20
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В Україні реальна зарплата за рік зросла на 12%

Про це заявили у Держслужбі статистики.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 січня, сало відомо, що у минулому році зарплата українців зросла на 23,1%, порівнюючи з 2020 роком. За даними Держслужби статистики, з урахуванням інфляції реальний приріст становить 11,9%.

Як зазначається, у грудні 2021 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України становила 17 453 гривні, що на 3274 гривні більше, ніж у грудні 2020 року.

У столиці фіксували найвищу зарплату - 26 759 гривень, найнижчу у Чернігівській області - 13 537 гривень.

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