Вітер і сніг – Стала відома погода на вихідні для українців

Аня Мартинюк 29 січня 2022, 09:37

30 січня очікуються потужні опади.

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталка Діденко повідомила, що 29 та 30 січня атмосфері фронти північно-західного циклону переміщуватимуться Україною. Вони принесуть сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледицю та сильний вітер західних напрямків.

На Заході, Півдні, Півночі плюс Вінниччина, у ніч, на неділю - Центр, Схід будуть без істотних опадів.

«Потужнішими опади очікуються 30-го січня - тому якщо ви зібрались кудись автомобілем вибиратися у справах чи в гості, краще у суботу. Температура повітря у більшості областей України суттєво не зміниться, вдень коливатиметься близько нуля», - додала Діденко.

У Києві буде сильний поривчатий вітер впродовж двох вихідних.