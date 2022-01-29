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30 січня очікуються потужні опади.
Новину передає «Преса України».
Український синоптик Наталка Діденко повідомила, що 29 та 30 січня атмосфері фронти північно-західного циклону переміщуватимуться Україною. Вони принесуть сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледицю та сильний вітер західних напрямків.
На Заході, Півдні, Півночі плюс Вінниччина, у ніч, на неділю - Центр, Схід будуть без істотних опадів.
«Потужнішими опади очікуються 30-го січня - тому якщо ви зібрались кудись автомобілем вибиратися у справах чи в гості, краще у суботу. Температура повітря у більшості областей України суттєво не зміниться, вдень коливатиметься близько нуля», - додала Діденко.
У Києві буде сильний поривчатий вітер впродовж двох вихідних.
09:37: Вітер і сніг – Стала відома погода на вихідні для українців
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08:36: Стало відомо, як українців оповіщатимуть про надзвичайні ситуації
10:19: Польща підготувала план евакуації дипломатів із України
09:45: Для тих, хто звик колотися: В Україні скоротили термін отримання бустерного щеплення
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11:41: Американська Politico опублікувала на обкладинці вогонь кольору українського прапора
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