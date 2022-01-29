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Вітер і сніг – Стала відома погода на вихідні для українців

Аня Мартинюк 29 січня 2022, 09:37
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Вітер і сніг – Стала відома погода на вихідні для українців

30 січня очікуються потужні опади. 

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталка Діденко повідомила, що 29 та 30 січня атмосфері фронти північно-західного циклону переміщуватимуться Україною. Вони принесуть сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледицю та сильний вітер західних напрямків.

На Заході, Півдні, Півночі плюс Вінниччина, у ніч, на неділю - Центр, Схід будуть без істотних опадів.

«Потужнішими опади очікуються 30-го січня - тому якщо ви зібрались кудись автомобілем вибиратися у справах чи в гості, краще у суботу. Температура повітря у більшості областей України суттєво не зміниться, вдень коливатиметься близько нуля», - додала Діденко.

У Києві буде сильний поривчатий вітер впродовж двох вихідних.

 

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