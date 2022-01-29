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Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що продажі коміксів про Супермена різко обвалився. Все через те, що автори зробили йог осина геєм. Така історія уже нікому не цікава. Нагадаємо, у 2021 році компанія DC Comics випустила комікси письменника Тома Тейлора про сина Супермена Кларка Кента - Джона Кента. Останній закохався в чоловіка.
За даними сайту відстеження продажів ICv2, новинка ніде навіть не потрапила до топ-50 лідерів продажів.
Раніше перший комікс сезону йшов тиражем понад 100 тисяч екземплярів.
09:37: Вітер і сніг – Стала відома погода на вихідні для українців
09:01: Бо не треба нав'язувати: Комікси про сина-гея Супермена виявилися нікому не цікавими
08:36: Стало відомо, як українців оповіщатимуть про надзвичайні ситуації
10:19: Польща підготувала план евакуації дипломатів із України
09:45: Для тих, хто звик колотися: В Україні скоротили термін отримання бустерного щеплення
09:13: Брехні більше, ніж правди: Байден заявив, що Росія таки нападе на Україну
11:41: Американська Politico опублікувала на обкладинці вогонь кольору українського прапора
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