Бо не треба нав'язувати: Комікси про сина-гея Супермена виявилися нікому не цікавими

Аня Мартинюк 29 січня 2022, 09:01

Людям уже набридло нав'язування ідей нетрадиційних відносин.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що продажі коміксів про Супермена різко обвалився. Все через те, що автори зробили йог осина геєм. Така історія уже нікому не цікава. Нагадаємо, у 2021 році компанія DC Comics випустила комікси письменника Тома Тейлора про сина Супермена Кларка Кента - Джона Кента. Останній закохався в чоловіка.

За даними сайту відстеження продажів ICv2, новинка ніде навіть не потрапила до топ-50 лідерів продажів.

Раніше перший комікс сезону йшов тиражем понад 100 тисяч екземплярів.