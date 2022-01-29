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По радіо.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 28 січня, набрав чинності Порядок взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державного комітету телебачення та радіомовлення України під час інформування населення про загрозу виникнення чи виникнення надзвичайної ситуації.
Так, оперативно-чергова служба державного центру управління у надзвичайних ситуаціях ДСНС інформуватиме телефоном чергового АТ "НОТУ" (центральне апаратне радіомовлення) про те, що треба передати повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації для інформування населення.
Черговий АТ "НОТУ" отримає файл із записом звукового повідомлення з FTP-сервера ДСНС та ставить його у розклад мовлення радіоканалів "Українське радіо", "Радіо "Промінь" та "Радіо" Культура" у певний час. Після цього повідомлення з'явиться в ефірі.
09:37: Вітер і сніг – Стала відома погода на вихідні для українців
09:01: Бо не треба нав'язувати: Комікси про сина-гея Супермена виявилися нікому не цікавими
08:36: Стало відомо, як українців оповіщатимуть про надзвичайні ситуації
10:19: Польща підготувала план евакуації дипломатів із України
09:45: Для тих, хто звик колотися: В Україні скоротили термін отримання бустерного щеплення
09:13: Брехні більше, ніж правди: Байден заявив, що Росія таки нападе на Україну
11:41: Американська Politico опублікувала на обкладинці вогонь кольору українського прапора
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