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«Щоб не зіткнутися з несподіванками».
Новину передає «Преса України».
Заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Пшидача підтвердив, що країна має план евакуації своїх дипломатів з України у разі погіршення ситуації.
«Наразі немає такого рішення про евакуацію польських дипломатів. Водночас не приховуватиму, що ми вже маємо підготовлені плани і вже якийсь час тому в МЗС ми вивчили всілякі процедури, перебуваємо в контакті, щоб не зіткнутися з несподіванками. Водночас, на цьому етапі такого рішення немає», - наголосив він.
До слова, раніше про евакуацію своїх дипломатів чи їхніх сімей заявили США, Британія, Австралія, Канада, Нідерланди.
10:19: Польща підготувала план евакуації дипломатів із України
09:45: Для тих, хто звик колотися: В Україні скоротили термін отримання бустерного щеплення
09:13: Брехні більше, ніж правди: Байден заявив, що Росія таки нападе на Україну
11:41: Американська Politico опублікувала на обкладинці вогонь кольору українського прапора
10:24: МЗС України відреагувало на евакуацію дипломатів західних країн
09:45: Нацгвардієць, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, затриманий
09:42: Онлайн-курси від кар’єрного хабу «Розірви коло» для жінок, яким важливо стати фінансово незалежними
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