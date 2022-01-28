Польща підготувала план евакуації дипломатів із України

Аня Мартинюк 28 січня 2022, 10:19

«Щоб не зіткнутися з несподіванками».

Новину передає «Преса України».

Заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Пшидача підтвердив, що країна має план евакуації своїх дипломатів з України у разі погіршення ситуації.

«Наразі немає такого рішення про евакуацію польських дипломатів. Водночас не приховуватиму, що ми вже маємо підготовлені плани і вже якийсь час тому в МЗС ми вивчили всілякі процедури, перебуваємо в контакті, щоб не зіткнутися з несподіванками. Водночас, на цьому етапі такого рішення немає», - наголосив він.

До слова, раніше про евакуацію своїх дипломатів чи їхніх сімей заявили США, Британія, Австралія, Канада, Нідерланди.