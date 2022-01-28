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Для тих, хто звик колотися: В Україні скоротили термін отримання бустерного щеплення

Аня Мартинюк 28 січня 2022, 09:45
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Для тих, хто звик колотися: В Україні скоротили термін отримання бустерного щеплення

Ті, хто бояться ковіду, можуть отримати третю дозу вакцини максимально швидко.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що в Україні скоротили мінімальний термін отримання бустерного щеплення від коронавірусної інфекції. Так, третю дозу вакцини можна буде отримати через три місяці після завершення курсу вакцинації.  

Раніше до бустерної дози треба було чекати півроку. Відповідні зміни прописані у постанові уряду №45 від 19 січня. Також встановлено максимальний термін отримання бустерної дози – 270 днів.  

 

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