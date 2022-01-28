Онлайн-курси від кар’єрного хабу «Розірви коло» для жінок, яким важливо стати фінансово незалежними

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Кар’єрний хаб «Розірви коло» запущено Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) задля того, щоб в українських жінок, які зазнали гендерно зумовленого насильства, була можливість реалізуватися професійно, а відтак самостійно забезпечувати себе й дітей.
Кар’єрна радниця / радник допомагає жінці усвідомити кар’єрні вподобання, поглянути на себе з іншого боку, проаналізувати, які професійні навички варто вдосконалити, чітко визначити кар’єрні цілі та сформувати шляхи їх досягнення. А відтак написати ефективне резюме, оформити профілі на онлайн-ресурсах із пошуку роботи, зорієнтувати в релевантних агенціях та вибрати оптимальну стратегію отримання омріяної вакантної посади. Важливо, що кар’єрна радниця / радник супроводжує жінку на всіх етапах, зокрема під час підготовки до інтерв’ю та самопрезентації, а також адаптації на новому місці.
За потреби організовується онлайн-зустріч із психологинею / психологом. На онлайн-ресурсі, у розділі «Психологічна підтримка», розміщено матеріали про те, як розвивати емоційний інтелект, як досягти гармонійних стосунків з собою, як сформувати звичку бути щасливою тощо.
У користувачок онлайн-ресурсу є змога зареєструватися на курси від кар’єрного хабу «Розірви коло». Перелік формується, орієнтуючись на ключові потреби, виявлені кар’єрними радницями / радниками, та регулярно актуалізується.
Наразі ті, хто планує відкрити власний бізнес, можуть завітати на безплатну інформаційно-навчальну платформу Почати.Бізнес та дізнатися, як обрати і реалізувати ідею, де шукати фінансування й однодумців, як мінімізувати можливі ризики тощо. Відеоматеріали ґрунтуються на досвіді підприємців, яким вдалося досягти успіху. До речі проєкт реалізується у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру.
Є можливість долучитися до вебінарів, у яких експертки / експерти кар’єрного хабу «Розірви коло», а також запрошені лекторки / лектори розповідатимуть про те, як побудувати фінансово незалежне життя. Можна ознайомитися з історіями успішних жінок, які спонукають бути сміливими й наполегливими, оточувати себе людьми, які надихають, делегувати рутину, щоб мати час на себе, перезавантажуватися й давати собі простір для ідей, не боятися ризикувати тощо.
Детальніше про проєкт — на сайті кар’єрного хабу «Розірви коло».
09:45: Для тих, хто звик колотися: В Україні скоротили термін отримання бустерного щеплення
09:13: Брехні більше, ніж правди: Байден заявив, що Росія таки нападе на Україну
11:41: Американська Politico опублікувала на обкладинці вогонь кольору українського прапора
10:24: МЗС України відреагувало на евакуацію дипломатів західних країн
09:45: Нацгвардієць, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, затриманий
09:42: Онлайн-курси від кар’єрного хабу «Розірви коло» для жінок, яким важливо стати фінансово незалежними
09:10: У Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі
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