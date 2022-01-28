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Брехні більше, ніж правди: Байден заявив, що Росія таки нападе на Україну

Аня Мартинюк 28 січня 2022, 09:13
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Брехні більше, ніж правди: Байден заявив, що Росія таки нападе на Україну

Але це не точно.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 27 січня, президент США Джо Байден під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським заявив, що Росія вже ухвалила рішення атакувати Україну, зокрема Київ.

Про це заявив чиновник на умовах анонімності, переає видання CNN. Так, Байден нібито порадив Зеленському «підготуватися до удару».

Байден нібито вважає, що Київ розграбують. Зеленський в свою чергу відповів, що загроза з боку Росії залишається "небезпечною, але неоднозначною" і немає впевненості в тому, що напад відбудеться.

Експерти ж відзначають, що гучні політичні заяви не повинні сильно хвилювати простих людей, адже брехні в них більше, ніж правди.

 

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