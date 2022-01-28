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Але це не точно.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 27 січня, президент США Джо Байден під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським заявив, що Росія вже ухвалила рішення атакувати Україну, зокрема Київ.
Про це заявив чиновник на умовах анонімності, переає видання CNN. Так, Байден нібито порадив Зеленському «підготуватися до удару».
Байден нібито вважає, що Київ розграбують. Зеленський в свою чергу відповів, що загроза з боку Росії залишається "небезпечною, але неоднозначною" і немає впевненості в тому, що напад відбудеться.
Експерти ж відзначають, що гучні політичні заяви не повинні сильно хвилювати простих людей, адже брехні в них більше, ніж правди.
09:45: Для тих, хто звик колотися: В Україні скоротили термін отримання бустерного щеплення
09:13: Брехні більше, ніж правди: Байден заявив, що Росія таки нападе на Україну
11:41: Американська Politico опублікувала на обкладинці вогонь кольору українського прапора
10:24: МЗС України відреагувало на евакуацію дипломатів західних країн
09:45: Нацгвардієць, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, затриманий
09:42: Онлайн-курси від кар’єрного хабу «Розірви коло» для жінок, яким важливо стати фінансово незалежними
09:10: У Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі
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