Коррекция фигуры при помощи lpg массажа

Аня Мартинюк 26 січня 2022, 13:15

LPG-массаж. Что же это такое? Это специальная аппаратная методика, используемая для того, чтобы провести коррекцию личика и тела. В ее базе – электростимуляция метаболизма в жировых клетках. Что получаем в https://slimmedical.ua/lpg-massazh? Улучшеннуюмикроциркуляцию, лимфоток размягчаетуплотненную жировуюткань. Такой способ разрешает стимулировать клеточки подкожного жира, а вместе с ними и фибробласты, что откликаются на это положительной реакцией - они вырабатывают коллаген и эластин. Еще один дополнительный спецэффект от LPG-массажа – увеличение гибкости и упругости вашей кожи.

Что еще нужно знать о LPG-массаже

LPG-массаж подходит для решенияврачебных и эстетических проблем. Существует 4 вида массажа:

С целью лифтинга.

С целью уменьшения целлюлита, улучшения тела.

Для устранения«жировых ловушек».

При деформации фигуры.

Преимущества процедуры

Итак, преимущества массажа слудующие:

Это не болезненно, ведь это неинвазивный метод.

это неинвазивный метод. Пациент может о ценить результаты с первого сеанса, он сразу же нач инает замечать уменьшение объема с последующим увеличением количества мочеиспусканий, а также легкость в ногах, исчезает чувство усталости ног.

ценить результаты с первого сеанса, сразу же нач замечать уменьшение объема с последующим увеличением количества мочеиспусканий, а также легкость в ногах, исчезает чувство усталости ног. Кожа становится более гладкой и мягкой после 6-8 сеансов. Хотя эти сеансы относятся к каждому человеку, поэтому услуги персонализированы. Для достижения оптимальных результатов рекомендуется около 15 сеансов.

С тимулирует кровообращение и ускоряет выведение жира и токсинов, особенно в области живота и спины.

Показания и где применяется массаж

Во время лечения мы рекомендуем пить больше жидкости, особенно воду, количество которой может варьироваться от полутора до 2 литров. Для процедуры используется сетка. Мы используем сетку, чтобы не повредить коже, и в качестве меры гигиены.

Итак, в каких областях применяется массаж:

Б рюшная полость.

рюшная полость. Спина.

Ягодицы.

Бедра.

Ноги.

Лицо .

Лучше делать процедуру два раза в неделю. В процессе стимуляции соединительной ткани массаж также увеличивает кровообращение, способствует лимфодренажу и глубоко проникает в неподатливые участки жировых отложений. Так что, даже если вы здесь не для физиотерапии, вы все равно уйдете с потерей веса, более скульптурными контурами и более подтянутым телосложением.