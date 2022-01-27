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Коррекция фигуры при помощи lpg массажа

Аня Мартинюк 26 січня 2022, 13:15
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Коррекция фигуры при помощи lpg массажа

LPG-массаж. Что же это такое? Это специальная аппаратная методика, используемая для того, чтобы провести коррекцию личика и тела. В ее базе – электростимуляция метаболизма в жировых клетках. Что получаем в https://slimmedical.ua/lpg-massazh? Улучшеннуюмикроциркуляцию, лимфоток размягчаетуплотненную жировуюткань. Такой способ разрешает стимулировать клеточки подкожного жира, а вместе с ними и фибробласты, что откликаются на это положительной реакцией - они вырабатывают коллаген и эластин. Еще один дополнительный спецэффект от LPG-массажа – увеличение гибкости и упругости вашей кожи.

Что еще нужно знать о LPG-массаже

LPG-массаж подходит для решенияврачебных и эстетических проблем. Существует 4 вида массажа:

  • С целью лифтинга.
  • С целью уменьшения целлюлита, улучшения тела.
  • Для устранения«жировых ловушек».
  • При деформации фигуры.

 Преимущества процедуры

 Итак, преимущества массажа слудующие:

  • Это не болезненно, ведь это неинвазивный метод.
  • Пациент может оценить результаты с первого сеанса, он сразу же начинает замечать уменьшение объема с последующим увеличением количества мочеиспусканий, а также легкость в ногах, исчезает чувство усталости ног.
  • Кожа становится более гладкой и мягкой после 6-8 сеансов. Хотя эти сеансы относятся к каждому человеку, поэтому услуги персонализированы. Для достижения оптимальных результатов рекомендуется около 15 сеансов.
  • Стимулирует кровообращение и ускоряет выведение жира и токсинов, особенно в области живота и спины. 

 

Показания и где применяется массаж

Во время лечения мы рекомендуем пить больше жидкости, особенно воду, количество которой может варьироваться от полутора до 2 литров.  Для процедуры  используется сетка. Мы используем сетку, чтобы не повредить коже, и в качестве меры гигиены.

Итак, в каких областях применяется массаж:

  • Брюшная полость.
  • Спина.
  • Ягодицы.
  • Бедра.
  • Ноги.
  • Лицо.

Лучше делать процедуру два раза в неделю. В процессе стимуляции соединительной ткани массаж также увеличивает кровообращение, способствует лимфодренажу и глубоко проникает в неподатливые участки жировых отложений. Так что, даже если вы здесь не для физиотерапии, вы все равно уйдете с потерей веса, более скульптурными контурами и более подтянутым телосложением.

   

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