LPG массаж - Все гениальное просто

Американська Politico опублікувала на обкладинці вогонь кольору українського прапора 11:41
МЗС України відреагувало на евакуацію дипломатів західних країн 10:24
Нацгвардієць, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, затриманий 09:45
У Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі 09:10
В Україні зафіксували антирекорд нових випадків ковіду 08:33
Світові ціни на нафту подорожчали через напруженість між Росією та Україною 11:37
Медичні конференції для практикуючих лікарів: де знайти актуальну інформацію? 11:33
Український депутат-мільйонер витягує з бюджету гроші на компенсацію житла 11:02
Рух SaveФОП повідомив про загибель людини під час зіткнень із поліцією 10:22
В Україні ще одна область готується «почервоніти» від ковіду 09:47
В Україні ціна на олію виросла на 85,5% і це ще не кінець 09:07
Під ВРУ мітингують ФОПи 11:19
Франція остаточно запровадила пропуски для вакцинованих від ковіду 09:56
Депутат ВРУ пояснив, чому розмови про вторгнення Росії – це дурниці 09:15
Ізраїль збирається забрати своїх громадян з України, «бо, ой-ой, Росія» 08:35
LPG, также известный как Endermologie или LipoMassage, является естественным и неинвазивным методом коррекции фигуры. Эта популярная процедура стимулирует жировые клетки в организме, чтобы помочь быстрее сбросить жир, укрепить и разгладить любую дряблую кожу, уменьшить целлюлит. В отличие от упражнений и диеты, где человек не может контролировать, в какой части тела он теряет вес, LPG массаж позволяет все контролировать.
LPG реактивирует процесс высвобождения жира (также известный как липолиз) с помощью механических роликов для массажа тела. Этот освобожденный жир превращается в источник энергии для мышц, а техника липомассажа реактивирует выработку коллагена и эластина, в результате чего кожа становится более гладкой и упругой. Хорошая новость заключается в том, что это естественный способ контурирования вашего тела (без хирургического вмешательства или использования неестественных химикатов).
Для кого это? Эндермология LPG или липомассаж — отличный вариант для тех, кто:
Процедура абсолютно безболезненна и не требует восстановительного периода. Сколько времени это занимает? Каждый сеанс эндермологии или липомассажа LPG длится около 35-45 минут. Вы видите видимые результаты в течение 3 сеансов, и обычно рекомендуется 6-10 сеансов, чтобы увидеть стойкие результаты. С каждым сеансом вы будете замечать более стройную и подтянутую фигуру, разглаженный целлюлит и более упругую кожу.
Клиенты проходят одну или две 35-45-минутные процедуры в неделю, и им по-прежнему рекомендуется разумно питаться, умеренно заниматься спортом и выпивать два литра воды в день. Поддерживающая процедура раз в месяц означает, что результаты продолжают улучшаться!
Эндермология по-прежнему должна проводиться обученными и сертифицированными терапевтами. Только тогда пациент может расчитывать на отличный результат, ведь его тело будет в надежных руках. Стоит также помнить, что перед процедурой важно провести консультацию с врачом, котоыре поможет определить возможные противопоказания для данной процедуры. Только тогда пациент может расчитывать на отличный результат, ведь его тело будет в надежных руках. Стоит также помнить, что перед процедурой важно провести консультацию с врачом, котоыре поможет определить возможные противопоказания для данной процедуры.
11:41: Американська Politico опублікувала на обкладинці вогонь кольору українського прапора
10:24: МЗС України відреагувало на евакуацію дипломатів західних країн
09:45: Нацгвардієць, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, затриманий
09:10: У Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі
08:33: В Україні зафіксували антирекорд нових випадків ковіду
11:37: Світові ціни на нафту подорожчали через напруженість між Росією та Україною
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.