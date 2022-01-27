LPG массаж - Все гениальное просто

Аня Мартинюк 26 січня 2022, 12:27

LPG, также известный как Endermologie или LipoMassage, является естественным и неинвазивным методом коррекции фигуры. Эта популярная процедура стимулирует жировые клетки в организме, чтобы помочь быстрее сбросить жир, укрепить и разгладить любую дряблую кожу, уменьшить целлюлит. В отличие от упражнений и диеты, где человек не может контролировать, в какой части тела он теряет вес, LPG массаж позволяет все контролировать.

Как работает LPG массаж

LPG реактивирует процесс высвобождения жира (также известный как липолиз) с помощью механических роликов для массажа тела. Этот освобожденный жир превращается в источник энергии для мышц, а техника липомассажа реактивирует выработку коллагена и эластина, в результате чего кожа становится более гладкой и упругой. Хорошая новость заключается в том, что это естественный способ контурирования вашего тела (без хирургического вмешательства или использования неестественных химикатов).

Для кого это? Эндермология LPG или липомассаж — отличный вариант для тех, кто:

ищет многоцелевое лечение, так как процедура помогает уменьшить целлюлит, укрепить и тонизировать кожу, а также высвободить жир из целевых областей.

хочет избежать каких-либо экстремальных процедур и ищет естественный, основанный на массаже метод формирования тела.

Процедура абсолютно безболезненна и не требует восстановительного периода. Сколько времени это занимает? Каждый сеанс эндермологии или липомассажа LPG длится около 35-45 минут. Вы видите видимые результаты в течение 3 сеансов, и обычно рекомендуется 6-10 сеансов, чтобы увидеть стойкие результаты. С каждым сеансом вы будете замечать более стройную и подтянутую фигуру, разглаженный целлюлит и более упругую кожу.

Важно помнить

Клиенты проходят одну или две 35-45-минутные процедуры в неделю, и им по-прежнему рекомендуется разумно питаться, умеренно заниматься спортом и выпивать два литра воды в день. Поддерживающая процедура раз в месяц означает, что результаты продолжают улучшаться!

Эндермология по-прежнему должна проводиться обученными и сертифицированными терапевтами. Только тогда пациент может расчитывать на отличный результат, ведь его тело будет в надежных руках. Стоит также помнить, что перед процедурой важно провести консультацию с врачом, котоыре поможет определить возможные противопоказания для данной процедуры. Только тогда пациент может расчитывать на отличный результат, ведь его тело будет в надежных руках. Стоит также помнить, что перед процедурой важно провести консультацию с врачом, котоыре поможет определить возможные противопоказания для данной процедуры.