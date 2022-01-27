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Американська Politico опублікувала на обкладинці вогонь кольору українського прапора

Аня Мартинюк 27 січня 2022, 11:41
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Американська Politico опублікувала на обкладинці вогонь кольору українського прапора

«Дружні» американці все нагнітають. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 січня, стало відомо, що американське видання Politico показало на своїй обкладинці вогонь у вигляді українського прапора. Обкладинка має назву «Найгірші побоювання Заходу».

«Оскільки напруженість навколо України досягає апогею, експерти попереджають про важкі жертви, тисячі біженців, роздроблену країну та нестабільність на континенті», - також відзначає видання.

Автори матеріалу представили нагнітаючий текст про «сухопутний міст в Крим», тотальну окупацію України, масовий виїзд українців за кордон.

 

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