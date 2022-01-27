Американська Politico опублікувала на обкладинці вогонь кольору українського прапора

Аня Мартинюк 27 січня 2022, 11:41

«Дружні» американці все нагнітають.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 січня, стало відомо, що американське видання Politico показало на своїй обкладинці вогонь у вигляді українського прапора. Обкладинка має назву «Найгірші побоювання Заходу».

«Оскільки напруженість навколо України досягає апогею, експерти попереджають про важкі жертви, тисячі біженців, роздроблену країну та нестабільність на континенті», - також відзначає видання.

Автори матеріалу представили нагнітаючий текст про «сухопутний міст в Крим», тотальну окупацію України, масовий виїзд українців за кордон.