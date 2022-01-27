Американська Politico опублікувала на обкладинці вогонь кольору українського прапора 11:41
МЗС України відреагувало на евакуацію дипломатів західних країн 10:24
Нацгвардієць, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, затриманий 09:45
У Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі 09:10
В Україні зафіксували антирекорд нових випадків ковіду 08:33
Світові ціни на нафту подорожчали через напруженість між Росією та Україною 11:37
Медичні конференції для практикуючих лікарів: де знайти актуальну інформацію? 11:33
Український депутат-мільйонер витягує з бюджету гроші на компенсацію житла 11:02
Рух SaveФОП повідомив про загибель людини під час зіткнень із поліцією 10:22
В Україні ще одна область готується «почервоніти» від ковіду 09:47
В Україні ціна на олію виросла на 85,5% і це ще не кінець 09:07
Під ВРУ мітингують ФОПи 11:19
Франція остаточно запровадила пропуски для вакцинованих від ковіду 09:56
Депутат ВРУ пояснив, чому розмови про вторгнення Росії – це дурниці 09:15
Ізраїль збирається забрати своїх громадян з України, «бо, ой-ой, Росія» 08:35
Австралія розпочала евакуацію своїх дипломатів із Києва 14:01
«Дружні» американці все нагнітають.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 січня, стало відомо, що американське видання Politico показало на своїй обкладинці вогонь у вигляді українського прапора. Обкладинка має назву «Найгірші побоювання Заходу».
«Оскільки напруженість навколо України досягає апогею, експерти попереджають про важкі жертви, тисячі біженців, роздроблену країну та нестабільність на континенті», - також відзначає видання.
Автори матеріалу представили нагнітаючий текст про «сухопутний міст в Крим», тотальну окупацію України, масовий виїзд українців за кордон.
11:41: Американська Politico опублікувала на обкладинці вогонь кольору українського прапора
10:24: МЗС України відреагувало на евакуацію дипломатів західних країн
09:45: Нацгвардієць, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, затриманий
09:10: У Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі
08:33: В Україні зафіксували антирекорд нових випадків ковіду
11:37: Світові ціни на нафту подорожчали через напруженість між Росією та Україною
11:33: Медичні конференції для практикуючих лікарів: де знайти актуальну інформацію?
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.