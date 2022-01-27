Дочка Єгорової висловилась про матір-агресорку

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Сніжана Єгорова, як відомо, підтримала Путіна.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 січня, стало відомо, що дочка одіозної Сніжани Єгорової заявила, що їй соромно за матір. Як відомо, Сніжана Єгорова заявила, що підтримує лідера Кремля Володимира Путіна.
Стася Ровінська в результаті залишила пост в Інстаграмі, де написала, що відчуває біль, сором та бажання захистити своїх дітей. Стася Ровінська додала, що більше року не спілкується з матір’ю саме через різні громадянські позиції.
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Стася Ровінська додала, що переживає за своїх молодших братів та сестру, які зараз перебувають разом з Єгоровою за кордоном.
10:24: МЗС України відреагувало на евакуацію дипломатів західних країн
09:45: Нацгвардієць, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, затриманий
09:10: У Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі
08:33: В Україні зафіксували антирекорд нових випадків ковіду
11:37: Світові ціни на нафту подорожчали через напруженість між Росією та Україною
11:33: Медичні конференції для практикуючих лікарів: де знайти актуальну інформацію?
11:02: Український депутат-мільйонер витягує з бюджету гроші на компенсацію житла
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