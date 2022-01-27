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Дочка Єгорової висловилась про матір-агресорку

Аня Мартинюк 27 січня 2022, 11:10
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Дочка Єгорової висловилась про матір-агресорку

Сніжана Єгорова, як відомо, підтримала Путіна.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 січня, стало відомо, що дочка одіозної Сніжани Єгорової  заявила, що їй соромно за матір. Як відомо, Сніжана Єгорова заявила, що підтримує лідера Кремля Володимира Путіна.

Стася Ровінська в результаті залишила пост в Інстаграмі, де написала, що відчуває біль, сором та бажання захистити своїх дітей. Стася Ровінська додала, що більше року не спілкується з матір’ю саме через різні громадянські позиції.

 
 
 
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Допис, поширений Стася Ровінська (@sia_rovinska)

Стася Ровінська додала, що переживає за своїх молодших братів та сестру, які зараз перебувають разом з Єгоровою за кордоном.

 

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