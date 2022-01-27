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Їх закликали «не нагнітати» інфополе.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 січня, стало відомо, МЗС України відреагувало на евакуацію дипломатів західних країн із Києва. Так, відомство закликало "не нагнітати" інформаційне поле та не "розхитувати" суспільство.
«Підтверджуємо позицію про передчасність таких кроків на цьому етапі. При цьому продовжуємо тісну взаємодію з партнерами щодо оцінки подальших ризиків та загроз агресії Росії», - зазначили у відомстві.
Також українське МЗС привітало рішення більшості іноземних партнерів не змінювати режим роботи дипломатичних представництв й не проводити евакуацію працівників та членів їхніх сімей з України.
10:24: МЗС України відреагувало на евакуацію дипломатів західних країн
09:45: Нацгвардієць, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, затриманий
09:10: У Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі
08:33: В Україні зафіксували антирекорд нових випадків ковіду
11:37: Світові ціни на нафту подорожчали через напруженість між Росією та Україною
11:33: Медичні конференції для практикуючих лікарів: де знайти актуальну інформацію?
11:02: Український депутат-мільйонер витягує з бюджету гроші на компенсацію житла
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