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МЗС України відреагувало на евакуацію дипломатів західних країн

Аня Мартинюк 27 січня 2022, 10:24
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МЗС України відреагувало на евакуацію дипломатів західних країн

Їх закликали «не нагнітати» інфополе. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 січня, стало відомо, МЗС України відреагувало на евакуацію дипломатів західних країн із Києва. Так, відомство закликало "не нагнітати" інформаційне поле та не "розхитувати" суспільство.

«Підтверджуємо позицію про передчасність таких кроків на цьому етапі. При цьому продовжуємо тісну взаємодію з партнерами щодо оцінки подальших ризиків та загроз агресії Росії», - зазначили у відомстві.

Також українське МЗС привітало рішення більшості іноземних партнерів не змінювати режим роботи дипломатичних представництв й не проводити евакуацію працівників та членів їхніх сімей з України.

 

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