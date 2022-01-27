Нацгвардієць, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, затриманий

Аня Мартинюк 27 січня 2022, 09:45

Стали відомі імена загиблих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 січня, стало відомо про затримання нацгвардійця, який розстріляв товаришів по службі у Дніпрі. Про це заявив голова МВС Денис Монастирський. За його словами, зловмисником виявився 20-річний Артемій Рябчук - уродженець міста Ізмаїл Одеської області. Його мотиви невідомі.

«Після вивчення умов та обставин, що призвели до трагедії, будуть зроблені висновки. Зокрема кадрові», - заявив Монастирський.

Нагадаємо, в результаті стрілянини загинули 5 людей. Це військовослужбовець Буганов Олександр,1987 року народження, ,військовослужбовець Левківський Артем, 2000 року народження, військовослужбовець Драган Олександр,1997 року народження, військовослужбовець Черник Леонід, 2002 року народження, громадянська жінка на ім'я Віра – 1986 року народження.

На жаль, деякі ЗМІ почали публікувати фото загиблих з місця події без цензури.