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Стали відомі імена загиблих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 січня, стало відомо про затримання нацгвардійця, який розстріляв товаришів по службі у Дніпрі. Про це заявив голова МВС Денис Монастирський. За його словами, зловмисником виявився 20-річний Артемій Рябчук - уродженець міста Ізмаїл Одеської області. Його мотиви невідомі.
«Після вивчення умов та обставин, що призвели до трагедії, будуть зроблені висновки. Зокрема кадрові», - заявив Монастирський.
Нагадаємо, в результаті стрілянини загинули 5 людей. Це військовослужбовець Буганов Олександр,1987 року народження, ,військовослужбовець Левківський Артем, 2000 року народження, військовослужбовець Драган Олександр,1997 року народження, військовослужбовець Черник Леонід, 2002 року народження, громадянська жінка на ім'я Віра – 1986 року народження.
На жаль, деякі ЗМІ почали публікувати фото загиблих з місця події без цензури.
10:24: МЗС України відреагувало на евакуацію дипломатів західних країн
09:45: Нацгвардієць, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, затриманий
09:10: У Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі
08:33: В Україні зафіксували антирекорд нових випадків ковіду
11:37: Світові ціни на нафту подорожчали через напруженість між Росією та Україною
11:33: Медичні конференції для практикуючих лікарів: де знайти актуальну інформацію?
11:02: Український депутат-мільйонер витягує з бюджету гроші на компенсацію житла
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