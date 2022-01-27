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Є загиблі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 січня, стало відомо, що у Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі. Інцидент стався на ПМЗ. Відомо, що 20-річний хлопець зайшов до збройової кімнати, взяв автомат АК-47 з патронами, після чого почав стріляти по своїх товаришах по службі.
У приміщенні знаходилось близько 22 солдатів. Двоє з них втекли на вулицю та викликали поліцію зі швидкою.
Наразі відомо про 4 загиблих та одного пораненого. Зловмисник втік, його шукають.
09:10: У Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі
08:33: В Україні зафіксували антирекорд нових випадків ковіду
11:37: Світові ціни на нафту подорожчали через напруженість між Росією та Україною
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10:22: Рух SaveФОП повідомив про загибель людини під час зіткнень із поліцією
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