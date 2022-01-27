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У Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі

Аня Мартинюк 27 січня 2022, 09:10
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У Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі

Є загиблі. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 січня, стало відомо, що у Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі. Інцидент стався на ПМЗ. Відомо, що 20-річний хлопець зайшов до збройової кімнати, взяв автомат АК-47 з патронами, після чого почав стріляти по своїх товаришах по службі. 

У приміщенні знаходилось близько 22 солдатів. Двоє з них втекли на вулицю та викликали поліцію зі швидкою.

Наразі відомо про 4 загиблих та одного пораненого. Зловмисник втік, його шукають.

 

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