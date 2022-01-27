В Україні зафіксували антирекорд нових випадків ковіду

Аня Мартинюк 27 січня 2022, 08:33

Понад 30 тисяч хворих виявили за добу.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, 26 січня в Україні виявили 32 393 українців з ковідом. Як зазначили у відомстві, у лікарні потрапили 3016 людей. 154 випадки – летальні.

5 237 людей одужали. також зазначається, що за добу було зроблено 82 360 щеплень від коронавірусу. Першу дозу отримали 28 894 особи, другу дозу – 29 726, додаткову дозу – 684, бустерну дозу – 23 056.

Нагадаємо, від сьогодні Рівненщина потрапила до червоної карантинної зони. Раніше в червону зону потрапила Івано-Франківська область.