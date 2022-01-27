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Понад 30 тисяч хворих виявили за добу.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, 26 січня в Україні виявили 32 393 українців з ковідом. Як зазначили у відомстві, у лікарні потрапили 3016 людей. 154 випадки – летальні.
5 237 людей одужали. також зазначається, що за добу було зроблено 82 360 щеплень від коронавірусу. Першу дозу отримали 28 894 особи, другу дозу – 29 726, додаткову дозу – 684, бустерну дозу – 23 056.
Нагадаємо, від сьогодні Рівненщина потрапила до червоної карантинної зони. Раніше в червону зону потрапила Івано-Франківська область.
09:10: У Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі
08:33: В Україні зафіксували антирекорд нових випадків ковіду
11:37: Світові ціни на нафту подорожчали через напруженість між Росією та Україною
11:33: Медичні конференції для практикуючих лікарів: де знайти актуальну інформацію?
11:02: Український депутат-мільйонер витягує з бюджету гроші на компенсацію житла
10:22: Рух SaveФОП повідомив про загибель людини під час зіткнень із поліцією
09:47: В Україні ще одна область готується «почервоніти» від ковіду
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