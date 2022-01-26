Світові ціни на нафту подорожчали через напруженість між Росією та Україною

Аня Мартинюк 26 січня 2022, 11:37

Брент здорожчала на 61 цент, WTI – на 25 центів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 січня, світові ціни на нафту піднялася до 89 доларів за барель, що є семирічним максимумом. Причина росту цін - жорсткі поставки та геополітична напруженісті в Європі та на Близькому Сході, що викликає занепокоєння щодо подальших зривів поставок.

Президент США Джо Байден заявив, що розгляне персональні санкції проти президента Володимира Путіна, якщо Росія вторгнеться в Україну. У понеділок єменський рух хуситів завдав ракетного удару по базі Об'єднаних Арабських Еміратів.

«Занепокоєння з приводу потенційних перебоїв у постачанні на Близькому Сході та в Росії дає бичачий корм для нафтового ринку», – заявив брокер Стівен Бреннок.

Нафта Brent подорожчала на 61 цент, або на 0,7%, до 88,81 долара. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 25 центів, або на 0,3%, до 85,85 долара.