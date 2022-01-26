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Брент здорожчала на 61 цент, WTI – на 25 центів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 січня, світові ціни на нафту піднялася до 89 доларів за барель, що є семирічним максимумом. Причина росту цін - жорсткі поставки та геополітична напруженісті в Європі та на Близькому Сході, що викликає занепокоєння щодо подальших зривів поставок.
Президент США Джо Байден заявив, що розгляне персональні санкції проти президента Володимира Путіна, якщо Росія вторгнеться в Україну. У понеділок єменський рух хуситів завдав ракетного удару по базі Об'єднаних Арабських Еміратів.
«Занепокоєння з приводу потенційних перебоїв у постачанні на Близькому Сході та в Росії дає бичачий корм для нафтового ринку», – заявив брокер Стівен Бреннок.
Нафта Brent подорожчала на 61 цент, або на 0,7%, до 88,81 долара. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 25 центів, або на 0,3%, до 85,85 долара.
11:37: Світові ціни на нафту подорожчали через напруженість між Росією та Україною
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11:02: Український депутат-мільйонер витягує з бюджету гроші на компенсацію житла
10:22: Рух SaveФОП повідомив про загибель людини під час зіткнень із поліцією
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