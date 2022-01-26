Медичні конференції для практикуючих лікарів: де знайти актуальну інформацію?

zmxn 26 січня 2022, 11:33

Конференції – дуже важлива складова самоосвіти лікаря, який вже займається активною практикою або викладанням, однак не втомлюється поглиблювати свої знання та удосконалювати навички. А от інформація про конференції знаходиться не так легко. Можна розраховувати на те, що якісні медичні портали на кшталт https://www.medznat.com.ua/news своєчасно розмістять дані про всі цікаві профільні та загально-медичні конференції, однак таких сайтів небагато. Тому питання про те, де знайти актуальну інформацію, є вкрай актуальним.

Шлях перший – слідкувати за конкретними закладами освіти, які пов’язані з медициною

Базою для проведення різноманітних конференцій часто бувають наукові установи: різноманітні інститути, дослідницькі центри, а також медичні університети. Звісно, інформацію про актуальні заходи вони розміщують на своїх сайтах. Щоправда, тут є певна складність – таких установ в Україні десятки, тож моніторити всі відразу вкрай складно, а між собою вони практично не пов’язані.

Вихід достатньо простий – соціальні мережі. У більшості наукових центрів, про які йде мова, є своя сторінка в Facebook – як мінімум. Здебільшого консервативні установи такого ґатунку не займаються SMM, тож підписуючись на їхні сторінки, можна не боятися спаму. А от інформація про збори, конференції на інші офф-лайн події там публікується неодмінно і, здебільшого досить докладно та вчасно.

Шлях другий – шукати інформацію про окремих особистостей

Організацією персональних або вузько тематичних конференцій часто займаються певні конкретні особи, якщо захід проводиться не на базі навчального закладу. Лекції лікарів, симпозіуми, присвячені темі лікування конкретних хвороб – все це часто організовують якщо не одні люди, то принаймні знайомі між собою коло. Проблема в тому, що менеджмент конкретно наукових та медичних конференцій – галузь, яка в Україні знаходиться на початковому рівні формування, тож результат такого моніторингу може бути вельми сумнівний ,якщо постійно не обертатися у відповідних колах.

Шлях третій – профільні сайти

Ситуація з медичними профільними інтернет-ресурсами дещо краща. На деяких з них можна знайти цікаву інформацію, яка присвячена новинам про конференції на ті чи інші теми.

Крім того, якщо сайт якісно модерується, то інформація про такі заходи не тільки надається заздалегідь, щоб можна було скорегувати свій розклад і потрапити на захід, а й достатньо повно. Окрім Medznat, згаданого вище, варто відзначити такі сайти:

Sermo – соціальна мережа для лікарів.

Prometheus українська освітня платформа широкого спрямування, але така, що може мати потрібну інформацію.

Важлива перевага таких сайтів – універсальність викладеної там інформації. Конференції, присвячені дерматології, сусідствують на одній сторінці з інформацією про симпозіум щодо нововведень у кардіохірургію.