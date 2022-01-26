Український депутат-мільйонер витягує з бюджету гроші на компенсацію житла

Аня Мартинюк 26 січня 2022, 11:02

Його мати накупила нерухомості та машин на 14,5 млн грн.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти дізналися, що представник «Слуги народу», 40-річний мільйонер Андрій Клочко щомісяця отримує з держбюджету 20 тисяч гривень компенсації на оренду житла у столиці.

При цьому його мама за час його депутатства накупила нерухомості та машину на 14,5 мільйонів гривень. Сам Клочко з дружиною є офіційними мільйонерами.

Декларація про 2020 рік свідчить, що депутат отримав 517 тисяч гривень зарплати та 820 тисяч грн від продажу машини. Його дружина Неля отримала 368 тисяч грн за продаж авто та майже 3,4 млн грн доходу від підприємницької діяльності. Журналісти звернули увагу, що Неля Клочко зареєстрована як ФОП у квітні 2019 року й одразу продемонструвала мільйонні заробітки.

В декларації на двох 3,5 млн грн і 200 тисяч доларів. Клочко часто міняє авто, має Volvo 2017, Lexus 2018-го.