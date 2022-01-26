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Рух SaveФОП повідомив про загибель людини під час зіткнень із поліцією

Аня Мартинюк 26 січня 2022, 10:22
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Рух SaveФОП повідомив про загибель людини під час зіткнень із поліцією

Зіткнення відбулись під час акції протесту у Києві.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 січня, рух SaveФОП повідомив про загибель людини під час вчорашніх зіткнень із поліцією. Лідер руху Сергій Доротич уточнив, що постраждалий помер.

«Поліція чекає експертизи, від чого помер учасник акції. Результати експертизи можуть бути спотворені, є інформація, що його поліція била по голові», - зазначив він.

Варто зазначити, що лідеру руху SaveФОП інкримінують "організацію масових заворушень" і його хочуть взяти під варту. Нагадаємо, 25 січня підприємці намагалися прорватися до депутатів крізь стіну силовиків, щоби донести свої вимоги. А саме обов'язкове скасування касових апаратів.

 

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