В Україні ще одна область готується «почервоніти» від ковіду

Аня Мартинюк 26 січня 2022, 09:47

В МОЗ оновили статистику.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, 26 січня 13 регіонів України знаходяться у помаранчевій карантинній зоні. Харківська область стала жовтою. Разом з тим до червоної карантинної зони наблизилися Львівська та Вінницька області.

Івано-Франківська область вже у червоній зоні, компанію їй з 27 січня складе Рівненська область.

За даними МОЗ, 25 січня в Україні виявили 24321 нових ковідних хворих.