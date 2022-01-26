В Україні ще одна область готується «почервоніти» від ковіду

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В МОЗ оновили статистику.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, 26 січня 13 регіонів України знаходяться у помаранчевій карантинній зоні. Харківська область стала жовтою. Разом з тим до червоної карантинної зони наблизилися Львівська та Вінницька області.
Івано-Франківська область вже у червоній зоні, компанію їй з 27 січня складе Рівненська область.
За даними МОЗ, 25 січня в Україні виявили 24321 нових ковідних хворих.
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