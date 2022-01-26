В Україні ціна на олію виросла на 85,5% і це ще не кінець

Аня Мартинюк 26 січня 2022, 09:07

Також підтягнулися крупи.

Новину передає «Преса України».

Експерти Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" зауважили, що ціни на олію в Україні за рік виросли на 85,5%. За їх словами, ціна на цей продукт ростиме й надалі.

Нагадаємо, у 2021 році Кабмін запровадив держрегулювання на олію. Завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку ІАЕ Інна Сало заявила, що подальше зростання ціни на олію очікується в серпні 2022 року приблизно на 20% - до 75 грн/л.

Також подорожчали крупи. Гречка додала в ціні 7,6 % - до 47,77 грн/кг, ячна 21,7 % до 15,80 грн/кг, пшоняна 5,2% до 18 ,42 грн/кг.