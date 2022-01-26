На всій території України очікується сніг

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В Україні теплішатиме, але морозищ ще повернуться.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 січня, у західних областях України температура повітря і вночі, і вдень коливатиметься в межах 3 морози-3 тепла, в Карпатах може бути свіжіше. За її прогнозом, сніг йтиме до кінця тижня.
«На Заході України буде мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На решті території України переважатиме все ж таки сніг, ожеледь», - відзначила вона.
На Сході вночі -6-11 градусів, вдень -3-7 градусів, опади малоймовірні. На Півночі, в центральних областях та у південній частині передбачається часом сніг, вночі -4-9 градусів, вдень -2-4 градуси.
У Києві вдень стовпчики термометрів покажуть близько 2 градусів морозу. За прогнозом, надалі в Україні теплішатиме, але морозищ е повернуться.
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