На всій території України очікується сніг

Аня Мартинюк 26 січня 2022, 08:36

В Україні теплішатиме, але морозищ ще повернуться.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 січня, у західних областях України температура повітря і вночі, і вдень коливатиметься в межах 3 морози-3 тепла, в Карпатах може бути свіжіше. За її прогнозом, сніг йтиме до кінця тижня.

«На Заході України буде мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На решті території України переважатиме все ж таки сніг, ожеледь», - відзначила вона.

На Сході вночі -6-11 градусів, вдень -3-7 градусів, опади малоймовірні. На Півночі, в центральних областях та у південній частині передбачається часом сніг, вночі -4-9 градусів, вдень -2-4 градуси.

У Києві вдень стовпчики термометрів покажуть близько 2 градусів морозу. За прогнозом, надалі в Україні теплішатиме, але морозищ е повернуться.