Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Депутат ВРУ пояснив, чому розмови про вторгнення Росії – це дурниці
  • Польща не допоможе Україні у разі вторгнення Росії
  • Міноборони дало спокій жінкам 100 спеціальностей – Їм не треба ставати на військовий облік

На всій території України очікується сніг

Аня Мартинюк 26 січня 2022, 08:36
Версія для друку
На всій території України очікується сніг

В Україні теплішатиме, але морозищ ще повернуться. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 січня, у західних областях України температура повітря і вночі, і вдень коливатиметься в межах 3 морози-3 тепла, в Карпатах може бути свіжіше. За її прогнозом, сніг йтиме до кінця тижня.

«На Заході України буде мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На решті території України переважатиме все ж таки сніг, ожеледь», - відзначила вона.

На Сході вночі -6-11 градусів, вдень -3-7 градусів, опади малоймовірні. На Півночі, в центральних областях та у південній частині передбачається часом сніг, вночі -4-9 градусів, вдень -2-4 градуси.

У Києві вдень стовпчики термометрів покажуть близько 2 градусів морозу. За прогнозом, надалі в Україні теплішатиме, але морозищ е повернуться.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції