Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Депутат ВРУ пояснив, чому розмови про вторгнення Росії – це дурниці
  • Польща не допоможе Україні у разі вторгнення Росії
  • Міноборони дало спокій жінкам 100 спеціальностей – Їм не треба ставати на військовий облік

Рівненська область перейшла в червону карантинну зону

Аня Мартинюк 25 січня 2022, 12:08
Версія для друку
Рівненська область перейшла в червону карантинну зону

Тепер «червоних» регіонів два. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 січня, стало відомо, що слідом за Івано-Франківською областю у червону карантинну зону перейшла й Рівненська область. А саме з 27 січня. Про це розповів міністр Олег Нємчинов.

За його словами, відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Відомо, що за минулу добу в Україні виявили 19 118 випадків зараження на ковід.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції