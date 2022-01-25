Рівненська область перейшла в червону карантинну зону

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Тепер «червоних» регіонів два.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 січня, стало відомо, що слідом за Івано-Франківською областю у червону карантинну зону перейшла й Рівненська область. А саме з 27 січня. Про це розповів міністр Олег Нємчинов.
За його словами, відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Відомо, що за минулу добу в Україні виявили 19 118 випадків зараження на ковід.
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09:15: Депутат ВРУ пояснив, чому розмови про вторгнення Росії – це дурниці
08:35: Ізраїль збирається забрати своїх громадян з України, «бо, ой-ой, Росія»
14:01: Австралія розпочала евакуацію своїх дипломатів із Києва
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