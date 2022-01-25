Рівненська область перейшла в червону карантинну зону

Аня Мартинюк 25 січня 2022, 12:08

Тепер «червоних» регіонів два.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 січня, стало відомо, що слідом за Івано-Франківською областю у червону карантинну зону перейшла й Рівненська область. А саме з 27 січня. Про це розповів міністр Олег Нємчинов.

За його словами, відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Відомо, що за минулу добу в Україні виявили 19 118 випадків зараження на ковід.