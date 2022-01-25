Під ВРУ мітингують ФОПи

Аня Мартинюк 25 січня 2022, 11:19

Люди борються за свої права.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 січня, під стінами ВРУ знову зібралися ФОПи. Так, вони скандують «Голосуй 5866 або йди геть». Також під ВРУ зібралась поліція та представники Нацгвардії.

Як відомо, законопроектом №5866 скасовується обов'язкове запровадження касових апаратів.

Проте раніше влада дала підприємцям зрозуміти, що на поступки не піде й надалі закручуватиме гайки. Відомо, що в планах заборонити юрособам укладати договори з ФОП-фізособами (під приводом боротьби зі схемами мінімізації зарплатних податків). Також озвучена ідея оподаткування самозайнятих - від таксистів до підприємців.