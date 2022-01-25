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Зеленський святкує 44-річчя

Аня Мартинюк 25 січня 2022, 10:38
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Зеленський святкує 44-річчя

Стало відомо, де він проведе свято. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 січня, президенту України Володимиру Зеленському виповнюється 44 роки.В Офісі президента розповіли, де він проведе день народження. Так, святковий день він проведе на роботі.

Речник президента України Сергій Никифоров розповів, що Зеленський  не святкуватиме. Й навіть більше – друзів та колег він попросив не витрачатися на подарунки та квіти. Натомість гроші він просить перевести на добрі справи. Зокрема, підтримати дитячі будинки. 

Перша леді України привітала Володимира Зеленського в Instagram.

«Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене... Тому що ти завжди так дивишся на мене... Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться тільки ті, хто любить. Я завжди відчуваю твоє кохання. Поки ти так дивишся, я нічого не боюся. Дивись! Будь ласка, дивись! У нас все ще попереду. Тому бережи себе. Ми маємо все заплановане втілити разом. З днем народження, коханий!» - написала вона.

Журналісти тим часом навіщось нагадали, що у минулому році у свій день народження Зеленський опублікував селфі з гантелями російського виробництва. 

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