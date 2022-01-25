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Франція остаточно запровадила пропуски для вакцинованих від ковіду

Аня Мартинюк 25 січня 2022, 09:56
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Франція остаточно запровадила пропуски для вакцинованих від ковіду

Невакциновані не зможуть скористатися негативним тестом на ковід. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 січня, стало відомо, що Франція стала останньою країною у ЄС, яка вимагає пропуск до громадських місць. Невакцинованим людям заборонено відвідувати ресторани, бари, туристичні та спортивні об’єкти Франції, оскільки набув чинності новий закон. 

Ті, хто отримали повний курс вакцинації від ковіду, з 24 січня можуть відвідувати всі заклади як і раніше. Ті, у якого лише є негативний тест на ковід, мусять відмовитися від розваг. 

За даними уряду, 92 відсотки дорослих у Франції повністю вакциновані, тому дуже мало дорослих відчують негайний вплив зміни правил. Діти старше 16 років підпадають під нові правила, але будь-хто молодший може продовжувати діяти за існуючою системою медичних пропусків. Рішення про виключення дітей було основною причиною затримки прийняття закону, оскільки він пройшов через дві палати парламенту Франції, не досягнувши початкової мети уряду ввести його в дію до середини січня.

Раніше президент франції Еммануель Макрон заявив, що хоче роздратувати невакциновану частину населення, щоб вони все ж вакцинувалися.

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