Депутат ВРУ пояснив, чому розмови про вторгнення Росії – це дурниці

Аня Мартинюк 25 січня 2022, 09:15

Отже, ЗМІ даремно нагнітають.

Новину передає «Преса України».

Депутат «Слуги народу» Максим Бужанський зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що сотні людей його щоденно запитують, чи чекати війну в Україні.

«Як будь-яка людина, більш того, яка не володіє якоюсь спеціальною інформацією, можу тільки припускати, так от, припускаю, категорично НІ, не буде», - зазначив він.

Бужанський пояснив, що немає жодної причини, через яку РФ не просто було б вигідно, а взагалі мала б сенс починати війну.

«Я розумію, що за роки пропаганди "вони хочуть приєднати Україну", "поневолити", "відновити імперію", "володіти Коломиєю", вже дуже складно міркувати виходячи з логіки, але сенсу починати війну немає. У 21 столітті не потрібні території, потрібні зовнішні ринки. І трудові ресурси. Ресурси в РФ є свої, плюс вся Середня Азія, яка їде туди працювати, а ринки вони собі вже теж знайшли. У Європі, у тій Європі, яка має гроші, а це не Польща, і не Прибалтика, це Німеччина», - зазначив він.

Він нагадав, що Росія продає газ в 15 разів дорожче і навряд чи захоче перервати собі таку вигоду, почавши війну. За словами нардепа, завдання, пов'язані з територіями, Кремль вже вирішив шляхом анексії Криму та заколоту на Донбасі.

Нардеп заявив, що з часом Росія стає багатшою і сильнішою, а Україна слабшою і біднішою.

«І мова не про армію, хоча тут теж можна знайти безліч приводів для неприємних висновків, а про країну», - заявив Бужанський.

Депутат згадав про цілі РФ - унеможливити розширення НАТО на простір колишнього СРСР, і змусити Україну виконати Мінські Угоди без змін.

«Захід продає від дохлого осла вуха. Ряд реально наявних конфліктів, від України до Білорусії роздмухуються до масштабу ймовірності негайної глобальної ядерної війни, стрічки новин дзвенять кулеметними стрічками і брязкають гусеницями танків, гуркотять чоботями десантників. Якісь частини кудись дислокуються, розміщуються винищувачі, по 3-4 штуки, що взагалі ні про що, але виглядає красиво, блиснули крилами в променях заходу сонця і покотили смугою. Все це напруження потім раптом здувається повітряною кулькою, і на столі виявиться договір, який усі урочисто підпишуть і підуть розповідати своїм аудиторіям, як перевершили рішення Карибської Кризи», - додав він.

Вихід Бужанський бачить - припинити торгівлю з РФ, закрити кордон для українських громадян, які там працюють, і це за короткий час створить Росії проблеми більші. Нардеп також пояснив, чому евакуювали персонали посольств. На його думку, Західні друзі України переслідують свої цілі - закошмарили свої інформпростори так, що вже просто не могли не включити відповідний протокол.