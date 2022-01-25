Ізраїль збирається забрати своїх громадян з України, «бо, ой-ой, Росія»

Аня Мартинюк 25 січня 2022, 08:35

Україна від масової евакуації євреїв не постраждає.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 січня, стало відомо, що ізраїльський уряд готується до того, що Росія може напасти на Україну. Так, перше, що зробить влада країни – забере українських євреїв додому.

За даними Times of Israel, це близько 75 000 осіб. Представник міністерства закордонних справ заявив, що Ізраїль планує «врятувати» приблизно 10 000 своїх громадян.

Нагадаємо, США, Велика Британія, Австралія та еже евакуювали свої посольства з України на фоні загрози вторгнення Росії.