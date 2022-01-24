Умиротворяющий Габа: секреты вкуса, производства и заваривания

zmxn 23 січня 2022, 05:38

Чай родом из Тайваня, он необычный по вкусу, а главное – идеально подходит для ежедневного чаепития и установления внутреннего баланса. Он успокаивает, настраивает на позитив и умиротворяет. В чем же секрет чая Габа?

Дело в том, что чай Габа проходит особый этап обработки. Благодаря ему в чае в разы повышается содержание гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Она отвечает на мягкое торможение нервных импульсов, а значит, умиротворяет, гармонизирует эмоциональный фон и просто помогает сосредоточиться без тревоги. Вот почему купить Gaba стоит каждому, кто заботится о своем психологическом равновесии.

Технология производства Габа-чая

Четыре раза в год в горном районе Тайваня Алишань собирают только верхние, созревшие листки будущего чая Габа. После традиционной просушки под солнцем сырье отправляется на ферментацию в особую барокамеру. Из нее выкачивают весь кислород, и Габа медленно ферментируется под воздействуем азота. Содержание ГАМК в таком напитке – примерно 80 мг на 100 мл. И если в вашей пиале менее 150 мг гамма-аминомасляной кислоты, значит, это ненастоящий Габа.

Габа: вкус и аромат

Как и улуны, чай Габа может радовать нежным коричневым оттенком гречневого меда. Черные (красные) сорта имеют более насыщенный, золотистый или красноватый настой.

В аромате вы обнаружите нежные нотки цветов и нектара, а мягкий вкус завершается освежающим и нежным послевкусием. Именно по нему можно судить о качестве чая: чем дольше длится послевкусие, тем более высокого качества ваш Габа.

Габа-чай: эффект

Чтобы оценить уникальность чая Габа, нужно искренне захотеть в отпуск или задаться целью обрести гармонию внутри себя.

Кроме того, Габа положительно влияет на:

мозговую активность;

артериальное давление;

память и внимание;

сердечно-сосудистую систему;

обмен веществ;

иммунитет;

налаживание биоритмов: он устраняет такие последствия стресса, как нервозность, перепады настроения, бессонница, беспокойство и тревожность.

Как и в чем заваривать чай Габа

Если вы решили купить Gaba в Киеве, загляните в New Tea: мы не только порадуем вас уникальными образцами Габа-чая, но и посоветуем, водой какой температуры (80–90°С) и в чем его лучше заваривать.

Термос, конечно, – удобная штука, но лучше рассмотреть современные типоды, с которыми заваривание проливами превращается в истинную церемонию, но добавляет к ней технологичный комфорт.

Итак, типод для чая может быть:

миниатюрным или объемным (от 0,5 до 2 л);

с удобной кнопкой;

с ситечком-фильтром для идеально чистого напитка.

А еще чайник для заваривания чая универсально подходит для самых разных, даже премиальных, напитков. И дарить самому себе настолько изысканные и полезные презенты стоит хоть иногда каждому чаеману. Умиротворяющий Габа в новом чайнике будет смотреться идеально!

Купить чайник-заварник вы также можете в New Tea.