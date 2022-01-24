Умиротворяющий Габа: секреты вкуса, производства и заваривания

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Чай родом из Тайваня, он необычный по вкусу, а главное – идеально подходит для ежедневного чаепития и установления внутреннего баланса. Он успокаивает, настраивает на позитив и умиротворяет. В чем же секрет чая Габа?
Дело в том, что чай Габа проходит особый этап обработки. Благодаря ему в чае в разы повышается содержание гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Она отвечает на мягкое торможение нервных импульсов, а значит, умиротворяет, гармонизирует эмоциональный фон и просто помогает сосредоточиться без тревоги. Вот почему купить Gaba стоит каждому, кто заботится о своем психологическом равновесии.
Четыре раза в год в горном районе Тайваня Алишань собирают только верхние, созревшие листки будущего чая Габа. После традиционной просушки под солнцем сырье отправляется на ферментацию в особую барокамеру. Из нее выкачивают весь кислород, и Габа медленно ферментируется под воздействуем азота. Содержание ГАМК в таком напитке – примерно 80 мг на 100 мл. И если в вашей пиале менее 150 мг гамма-аминомасляной кислоты, значит, это ненастоящий Габа.
Как и улуны, чай Габа может радовать нежным коричневым оттенком гречневого меда. Черные (красные) сорта имеют более насыщенный, золотистый или красноватый настой.
В аромате вы обнаружите нежные нотки цветов и нектара, а мягкий вкус завершается освежающим и нежным послевкусием. Именно по нему можно судить о качестве чая: чем дольше длится послевкусие, тем более высокого качества ваш Габа.
Чтобы оценить уникальность чая Габа, нужно искренне захотеть в отпуск или задаться целью обрести гармонию внутри себя.
Кроме того, Габа положительно влияет на:
Если вы решили купить Gaba в Киеве, загляните в New Tea: мы не только порадуем вас уникальными образцами Габа-чая, но и посоветуем, водой какой температуры (80–90°С) и в чем его лучше заваривать.
Термос, конечно, – удобная штука, но лучше рассмотреть современные типоды, с которыми заваривание проливами превращается в истинную церемонию, но добавляет к ней технологичный комфорт.
Итак, типод для чая может быть:
А еще чайник для заваривания чая универсально подходит для самых разных, даже премиальных, напитков. И дарить самому себе настолько изысканные и полезные презенты стоит хоть иногда каждому чаеману. Умиротворяющий Габа в новом чайнике будет смотреться идеально!
Купить чайник-заварник вы также можете в New Tea.
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