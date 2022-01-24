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Австралія розпочала евакуацію своїх дипломатів із Києва

Аня Мартинюк 24 січня 2022, 14:01
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Австралія розпочала евакуацію своїх дипломатів із Києва

ЗМІ активно нагнітають про можливе вторгнення Росії в Україну.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 січня, стало відомо, що Австралія почала евакуацію дипломатів та їхніх сімей з України на тлі напруги у ЗМІ про начебто можливий напад Росії на Україну.

За даними The Sydney Morning Herald, громадян Австралії попередили, що авіасполучення між країнами може різко припинитися, тому їм порадили покинути Україну.

За попередніми даними, в Україні знаходяться близько 1400 австралійців.

 

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