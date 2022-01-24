Польща не допоможе Україні у разі вторгнення Росії

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Про це заявив голова Бюро національної безпеки Польщі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 січня, стало відомо, що голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох зробив гучну заяву. За його словами, Польща не розглядає варіант допомоги Україні в разі вторгнення Росії.
«На сьогоднішній день тема підтримки України польським військом не стоїть. Ми надаємо допомогу у політичному вимірі - двосторонню, в рамках НАТО та ЄС», - пояснив він.
Павло Солох додав, що переговори щодо постачання зброї продовжуються.
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