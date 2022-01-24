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Каньє Вест дебютував з новою коханою

Аня Мартинюк 24 січня 2022, 12:22
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Каньє Вест дебютував з новою коханою

І він і його колишня дружина Кім Кардашян знайшли нове кохання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 січня, стало відомо, що репер Каньє Вест дебютував зі своєю новою коханою Джулією Фокс у джинсовому вбранні. Знаменитості з’явилися на червоній доріжці на зірковому показі Тижня моди в Парижі.

44-річний репер і його кохана актриса, якій 31 рік, дійсно вразили публіку своїм вбранням та закоханим виглядом. 

Нагадаємо, Каньє Вест розстався з дружиною Кім Кардашян. Остання завела роман з Пітом Девідсоном.

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