Каньє Вест дебютував з новою коханою

Аня Мартинюк 24 січня 2022, 12:22

І він і його колишня дружина Кім Кардашян знайшли нове кохання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 січня, стало відомо, що репер Каньє Вест дебютував зі своєю новою коханою Джулією Фокс у джинсовому вбранні. Знаменитості з’явилися на червоній доріжці на зірковому показі Тижня моди в Парижі.

44-річний репер і його кохана актриса, якій 31 рік, дійсно вразили публіку своїм вбранням та закоханим виглядом.

Нагадаємо, Каньє Вест розстався з дружиною Кім Кардашян. Остання завела роман з Пітом Девідсоном.