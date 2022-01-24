Каньє Вест дебютував з новою коханою

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І він і його колишня дружина Кім Кардашян знайшли нове кохання.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 січня, стало відомо, що репер Каньє Вест дебютував зі своєю новою коханою Джулією Фокс у джинсовому вбранні. Знаменитості з’явилися на червоній доріжці на зірковому показі Тижня моди в Парижі.
44-річний репер і його кохана актриса, якій 31 рік, дійсно вразили публіку своїм вбранням та закоханим виглядом.
Нагадаємо, Каньє Вест розстався з дружиною Кім Кардашян. Остання завела роман з Пітом Девідсоном.
11:50: Під ВРУ знову мітингують противники примусової вакцинації
09:37: Івано-Франківська область перейшла в червону карантинну зону
01:45: Лучшие способы развлечься в непогоду: выберите, что Вам по душе
00:24: Жіночі кросівки: обираємо найкращі на всі випадки життя
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