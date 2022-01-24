Лучшие способы развлечься в непогоду: выберите, что Вам по душе

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Плохая погода – основной провокатор тоски, грусти, уныния. Многие люди в такие дни сидят дома, скучают, не знают, чем себя занять. Хорошо, если человек умеет и любит шить или вязать, лепить из глины либо плести бисером. Эти увлечения прекрасно помогают отвлечься и поднять настроение. Но как быть, если нет хобби? На этот вопрос существует множество ответов.
Интернет – лучший друг человека
Практически каждому человеку под силу научиться чему-то новому. Плохая погода может дать возможность найти интересное занятие, получить новые и полезные навыки. С помощью интернета можно выучить иностранный язык, научиться создавать коллажи или трёхмерные модели, посетить множество красивых мест в режиме онлайн.
Кроме того, всемирная паутина предлагает современному человеку множество иных способов развлечься:
Кроме того, в Сети есть много других увлекательных игр – головоломки, стратегии, прочее. В них можно поиграть самостоятельно либо с друзьями. Это поможет хорошо провести день, несмотря на дождь, холод, слякоть за окном.
Надо заметить, что найти игру в соответствии с личными интересами и предпочтениями может каждый:
- школьники и подростки, имеющие отношение к различным субкультурам и обладающие разнообразными взглядами;
- любительницы посещать клубы и салоны красоты, офисные работники, домохозяйки;
- менеджеры, руководители, рядовые сотрудники, безработные.
Такие развлечения не только помогают отлично скоротать день, но также познакомиться с новыми людьми. Большинство современных игр дают возможность общаться с другими пользователями посредством специальных чатов.
Такие ролики публикуются в Facebook, TikTok, Twitter. Обычно на вышеуказанных сайтах пользователи размещают отзывы, комментарии. В таких чатах можно пообщаться, поделиться собственным мнением о фильме или видеоролике.
Попробуйте сочинить собственный стих или рассказ. За подобными занятиями время течёт гораздо быстрее. Даже если произведение получится грустным – не беда. Главное – Вы интересно проведёте день.
Очень неплохой вариант – видеомонтаж. Снимите на смартфон несколько небольших видео и попробуйте их смонтировать. Специальные видео редакторы позволяют накладывать на ролик всевозможные эффекты, добавлять музыку и текст.
Также Интернет предлагает различные способы создания картин, фотографий, рисунков и коллажей. Это поможет развлечься, скоротать время, получить новые навыки.
Чем заняться, когда нет Интернета?
В плохую погоду без доступа к Сети можно очень неплохо провести день:
Можно устроить бои подушками, организовать соревнование на эрудицию. Кода рядом нет никого, попробуйте нарисовать портрет либо пейзаж. Займитесь созданием поделок из бумаги.
Попробуйте испечь кексы, печенье или торт. Приготовьте мороженое или йогурт. Возьмите поваренную книгу и поищите рецепты, которые покажутся Вам интересными и нетривиальными. Не бойтесь экспериментировать. Таким образом, обычный процесс приготовления пищи превратится в познавательную и увлекательную игру.
- обсудите, каким должен быть идеальный отдых. Чем стоит заняться на курорте, необитаемом острове, в горах или в экзотической стране;
- поделитесь собственными знаниями о достопримечательностях и культуре тех мест, где когда-то бывали или куда хотите отправиться;
- нанесите на карты предполагаемые маршруты путешествия;
- не стесняйтесь выйти за границы действительности. Отправляйтесь в параллельные миры, на другие планеты, за край Вселенной. Главное, чтобы всем было интересно и весело.
Активный отдых
Побороть скуку и уныние помогут такие развлечения:
В Интернете есть много видеороликов с разными упражнениями и методиками. Эти видео бесплатные и размещаются на популярных порталах.
Приседайте, отжимайтесь от пола. Это поможет укрепить мускулатуру. Попробуйте прыжки на месте. Чтобы было веселее, включите музыку. Таким образом, обычная тренировка может перерасти в танцы. Будет особенно интересно, если приобщить к данному процессу всю семью.
Движения следует выполнять плавно, чтобы исключить вероятность получения травмы.
Напоследок
Существует множество вариантов развлечений в непогоду. Каждый человек способен подобрать для себя занятие, которое поможет поднять настроение, отвлечься и с пользой провести день.
Организуйте импровизированный пикник в квартире, научите детей рисовать или готовить еду, сыграйте с друзьями в города. Можно попробовать научить собаку простым командам, поухаживать за комнатными растениями, изучить базовый курс программирования или завести собственный блог.
Плохая погода – не повод грустить. Это возможность открыть в себе новые способности и таланты.
11:50: Під ВРУ знову мітингують противники примусової вакцинації
09:37: Івано-Франківська область перейшла в червону карантинну зону
01:45: Лучшие способы развлечься в непогоду: выберите, что Вам по душе
00:24: Жіночі кросівки: обираємо найкращі на всі випадки життя
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