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Люди нагадали, що їхні конституційні права порушуються.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 січня, під стінами ВРУ у Києві стартувала акція протесту проти карантинних обмежень та примусової вакцинації. Декілька сотень небайдужих людей вкотре висловили свою позицію щодо того, що відбувається в країні.
Як відомо, до порядку денного внесено законопроект №6508 - про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання запровадження карантину. Цей законопроект обурив протестувальників. Вони пояснили, що закон дасть право обмежувати конституційні права та свободи громадян у частині встановлення карантину на строк, що не перевищує двох місяців.
11:50: Під ВРУ знову мітингують противники примусової вакцинації
09:37: Івано-Франківська область перейшла в червону карантинну зону
01:45: Лучшие способы развлечься в непогоду: выберите, что Вам по душе
00:24: Жіночі кросівки: обираємо найкращі на всі випадки життя
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