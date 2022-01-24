Під ВРУ знову мітингують противники примусової вакцинації

Аня Мартинюк 24 січня 2022, 11:50

Люди нагадали, що їхні конституційні права порушуються.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 січня, під стінами ВРУ у Києві стартувала акція протесту проти карантинних обмежень та примусової вакцинації. Декілька сотень небайдужих людей вкотре висловили свою позицію щодо того, що відбувається в країні.

Як відомо, до порядку денного внесено законопроект №6508 - про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання запровадження карантину. Цей законопроект обурив протестувальників. Вони пояснили, що закон дасть право обмежувати конституційні права та свободи громадян у частині встановлення карантину на строк, що не перевищує двох місяців.