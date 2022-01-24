У школах Одеси закрили майже 250 класів

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Через коронавірус.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 січня, стало відомо, що рівень захворюваності на коронавірус в Одесі росте. В результаті на карантин пішли школярі 5-11 класів. Всього в місті закрили майже 250 класів.
Директор департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич уточнила, що закрито шість відсотків класів міста.
«З них п'ята частина - за рішенням батьків та педагогів», - заявила Буйневич.
Нагадаємо, з 24 січня Івано-Франківська область перейшла в червону карантинну зону.
09:37: Івано-Франківська область перейшла в червону карантинну зону
00:24: Жіночі кросівки: обираємо найкращі на всі випадки життя
14:10: Незахищена від хакерів "Дія" вчитиме українців основам кібербезпеки
12:55: Персональними даними мільйонів користувачів «Дії» почали торгувати
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