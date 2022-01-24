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У школах Одеси закрили майже 250 класів

Аня Мартинюк 24 січня 2022, 10:19
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У школах Одеси закрили майже 250 класів

Через коронавірус. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 січня, стало відомо, що рівень захворюваності на коронавірус в Одесі росте. В результаті на карантин пішли школярі 5-11 класів. Всього в місті закрили майже 250 класів.

Директор департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич уточнила, що закрито шість відсотків класів міста.

«З них п'ята частина - за рішенням батьків та педагогів», - заявила Буйневич.

Нагадаємо, з 24 січня Івано-Франківська область перейшла в червону карантинну зону. 

 

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