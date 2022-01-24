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Івано-Франківська область перейшла в червону карантинну зону

Аня Мартинюк 24 січня 2022, 09:37
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Івано-Франківська область перейшла в червону карантинну зону

Рівненщина наступна. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 січня, стало відомо, що Івано-Франківська область почала жити за правилами червоної зони карантину. На черзі потрапити до червоної зони Рівненська область. Тут уже понад три дні два ковід-показники не відповідають нормі.

Цю інформацію надали у прес-службі МОЗ. Відомо, що помаранчева зона розширилася. В неї потрапила Харківська область. Разом з нею в помаранчеву зону увійшли Вінницька, Житомирська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська область.

До слова, за минулу добу в Україні виявили 12915 нових випадків ковіду.

 

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