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Рівненщина наступна.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 січня, стало відомо, що Івано-Франківська область почала жити за правилами червоної зони карантину. На черзі потрапити до червоної зони Рівненська область. Тут уже понад три дні два ковід-показники не відповідають нормі.
Цю інформацію надали у прес-службі МОЗ. Відомо, що помаранчева зона розширилася. В неї потрапила Харківська область. Разом з нею в помаранчеву зону увійшли Вінницька, Житомирська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська область.
До слова, за минулу добу в Україні виявили 12915 нових випадків ковіду.
09:37: Івано-Франківська область перейшла в червону карантинну зону
00:24: Жіночі кросівки: обираємо найкращі на всі випадки життя
14:10: Незахищена від хакерів "Дія" вчитиме українців основам кібербезпеки
12:55: Персональними даними мільйонів користувачів «Дії» почали торгувати
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