Івано-Франківська область перейшла в червону карантинну зону

Аня Мартинюк 24 січня 2022, 09:37

Рівненщина наступна.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 січня, стало відомо, що Івано-Франківська область почала жити за правилами червоної зони карантину. На черзі потрапити до червоної зони Рівненська область. Тут уже понад три дні два ковід-показники не відповідають нормі.

Цю інформацію надали у прес-службі МОЗ. Відомо, що помаранчева зона розширилася. В неї потрапила Харківська область. Разом з нею в помаранчеву зону увійшли Вінницька, Житомирська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська область.

До слова, за минулу добу в Україні виявили 12915 нових випадків ковіду.