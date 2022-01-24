Тиждень в Україні стартує з сильного морозу

Аня Мартинюк 24 січня 2022, 09:09

В Україні оголосили штормове попередження.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 січня, після нічних -7-14 градусів денна температура повітря в Україні сягне -4-8 градусів. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомила синоптик Наталка Діденко.

«Сніг 24 січня випадатиме на Сході, в Центрі та на Півдні України. Північ та Захід - без істотних опадів, хіба в Карпатах щось потрусить часом. У Києві понеділок щипатиме за носа й щоки, вдень до -5-7 градусів», - додала Діденко.

За її прогнозом, потепління прийде в Україну з другої половини тижня, починаючи із західних та північних областей. Тим часов Укргідрометцентр наголосив, що на дорогах України очікується ожеледиця. Через це по всій країні оголосили штормове попередження.