Тиждень в Україні стартує з сильного морозу

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В Україні оголосили штормове попередження.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 січня, після нічних -7-14 градусів денна температура повітря в Україні сягне -4-8 градусів. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомила синоптик Наталка Діденко.
«Сніг 24 січня випадатиме на Сході, в Центрі та на Півдні України. Північ та Захід - без істотних опадів, хіба в Карпатах щось потрусить часом. У Києві понеділок щипатиме за носа й щоки, вдень до -5-7 градусів», - додала Діденко.
За її прогнозом, потепління прийде в Україну з другої половини тижня, починаючи із західних та північних областей. Тим часов Укргідрометцентр наголосив, що на дорогах України очікується ожеледиця. Через це по всій країні оголосили штормове попередження.
14:10: Незахищена від хакерів "Дія" вчитиме українців основам кібербезпеки
12:55: Персональними даними мільйонів користувачів «Дії» почали торгувати
10:56: Глава ВМС Німеччини заявив, що Україні ніколи не вдасться повернути Крим
10:15: 18 залізничних вокзалів України чекають на охочих вакцинуватися бустерною дозою від ковіду
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