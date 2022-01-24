В Україні майже 13 тисяч нових ковідних хворих

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Та 67 смертей за добу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 січня, у прес-службі МОЗ заявили, що за минулу добу в Україні виявили 12 915 нових випадків коронавірусної інфекції. З них 1 826 дітей та 224 медпрацівники. Також у відомстві нагадали, що за період пандемії в Україні виявили 3,8 млн хворих на коронавірус. Летальних випадків - 99,2 тис.
За минулу добу померли 67 українців. Одужали 2430 осіб.
Нагадаємо, помаранчева зона розширилась до десяти областей.
14:10: Незахищена від хакерів "Дія" вчитиме українців основам кібербезпеки
12:55: Персональними даними мільйонів користувачів «Дії» почали торгувати
10:56: Глава ВМС Німеччини заявив, що Україні ніколи не вдасться повернути Крим
10:15: 18 залізничних вокзалів України чекають на охочих вакцинуватися бустерною дозою від ковіду
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