В Україні майже 13 тисяч нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 24 січня 2022, 08:33

Та 67 смертей за добу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 січня, у прес-службі МОЗ заявили, що за минулу добу в Україні виявили 12 915 нових випадків коронавірусної інфекції. З них 1 826 дітей та 224 медпрацівники. Також у відомстві нагадали, що за період пандемії в Україні виявили 3,8 млн хворих на коронавірус. Летальних випадків - 99,2 тис.

За минулу добу померли 67 українців. Одужали 2430 осіб.

Нагадаємо, помаранчева зона розширилась до десяти областей.