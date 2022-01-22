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Також українці знатимуть, коли чиновники цікавляться їхніми персональними даними.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 січня, стало відомо, що у додатку «Дія», який легко піддається кібератакам, з'явиться нова послуга для забезпечення кібербезпеки українців. У Міністерстві цифрової трансформації заявили про нову функцію «еЗахист».
Мета функції – навчити українців основ кібербезпеки. Функція запрацює найближчим часом.
Згодом у «Дії» з’явиться функція, яка сповіщатиме українців про те, що хтось з чиновників перевіряє про них інформацію у реєстрі.
14:10: Незахищена від хакерів "Дія" вчитиме українців основам кібербезпеки
12:55: Персональними даними мільйонів користувачів «Дії» почали торгувати
10:56: Глава ВМС Німеччини заявив, що Україні ніколи не вдасться повернути Крим
10:15: 18 залізничних вокзалів України чекають на охочих вакцинуватися бустерною дозою від ковіду
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