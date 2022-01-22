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Незахищена від хакерів "Дія" вчитиме українців основам кібербезпеки

Аня Мартинюк 22 січня 2022, 14:10
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Незахищена від хакерів "Дія" вчитиме українців основам кібербезпеки

Також українці знатимуть, коли чиновники цікавляться їхніми персональними даними.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 січня, стало відомо, що у додатку «Дія», який легко піддається кібератакам, з'явиться нова послуга для забезпечення кібербезпеки українців. У Міністерстві цифрової трансформації заявили про нову функцію «еЗахист».

Мета функції – навчити українців основ кібербезпеки. Функція запрацює найближчим часом.

Згодом у «Дії» з’явиться функція, яка сповіщатиме українців про те, що хтось з чиновників перевіряє про них інформацію у реєстрі.

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