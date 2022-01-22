Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Міноборони дало спокій жінкам 100 спеціальностей – Їм не треба ставати на військовий облік
  • Велика Британія різко начхала на карантинні обмеження
  • Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне вторгнення" Росії

Персональними даними мільйонів користувачів «Дії» почали торгувати

Аня Мартинюк 22 січня 2022, 12:55
Версія для друку
Персональними даними мільйонів користувачів «Дії» почали торгувати

За справу взялись хакери. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 січня, стало відомо, що хакер виставив на продаж персональні дані мільйонів українців. Зловмисник повідомив, що дані отримав з додатку «Дія». Відповідне оголошення з’явилось на хакерському форумі RaidForums.

Автор оголошення стверджує, що має інформацію 2,6 мільйона людей. Так, він пропонує таку інформацію, як ПІБ, дата народження, стать, номер телефону, ідентифікаційний номер, дані з державних та закордонних паспортів, дані з ID-карт.

В оголошені зазначено, що дані містяться у форматі SQL, JPG та JSON. Весь архів займає трохи більше 11 ГБ. Вартість лоту $15 тисяч.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції