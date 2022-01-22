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За справу взялись хакери.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 січня, стало відомо, що хакер виставив на продаж персональні дані мільйонів українців. Зловмисник повідомив, що дані отримав з додатку «Дія». Відповідне оголошення з’явилось на хакерському форумі RaidForums.
Автор оголошення стверджує, що має інформацію 2,6 мільйона людей. Так, він пропонує таку інформацію, як ПІБ, дата народження, стать, номер телефону, ідентифікаційний номер, дані з державних та закордонних паспортів, дані з ID-карт.
В оголошені зазначено, що дані містяться у форматі SQL, JPG та JSON. Весь архів займає трохи більше 11 ГБ. Вартість лоту $15 тисяч.
14:10: Незахищена від хакерів "Дія" вчитиме українців основам кібербезпеки
12:55: Персональними даними мільйонів користувачів «Дії» почали торгувати
10:56: Глава ВМС Німеччини заявив, що Україні ніколи не вдасться повернути Крим
10:15: 18 залізничних вокзалів України чекають на охочих вакцинуватися бустерною дозою від ковіду
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